حادث سير يخطف عروسين بعد دقائق من زواجهما

جهينة نيوز:

توفي زوجان شابان من ولاية تكساس الأميركية، جراء حادث سيارة مروع بعد دقائق قليلة من زواجهما.

وقد لقي هارلي مورغان البالغ من العمر 19 عاماً، وزوجته ريانون بودرو البالغة من العمر 20 عاماً، حتفهما في الحادث الذي وقع ببلدة أورانج.

وكان الزوجان قد استقلا السيارة عقب انتهاء حفل الزواج واتجها إلى المحكمة لتسجيل عقد الزواج رسميا، لكن في طريق العودة تعرضا للحادث القاتل. ولم يتعرض سائق الشاحنة التي اصطدمت بها سيارة العروسين لأي أذى.

وقد شاهد شقيقات ووالدة العريس الحادث، حيث كن في سيارة أخرى تتبع سيارة العروسين.

وقالت والدة مورغان التي حاولت إنقاذ ابنها عقب الحادث مباشرة لقناة KFDM، “لقد شاهدت ابني يموت، لا يزال دم ابني على ملابسي، لقد بذلت قصارى جهدي لسحبه هو وعروسته من السيارة

واختتمت الوالدة حديثها بالقول، “لقد شاهدت أسوأ كوابيسي، هذه الصورة ستطاردني حتى نهاية حياتي، لن أنساها”.