زواج أصغر عروسين في مصر بعد ست سنوات خطوبة

جهينة نيوز:

احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بزواج أصغر عروسين في مصر، شمس وإيمان، بعد الضجة الكبيرة التي تزامنت مع نبأ خطوبتهما قبل 6 سنوات وتدخل السلطات المصرية وقتها لكونهما أطفالاً، حيث أتما زواجهما بعد أن أنهى العريس الشهادة الثانوية العامة، وأنهت العروس شهادة الإعدادية

وقبل 6 سنوات، ظهرت صور ومقطع فيديو، على وسائل التواصل لهما خلال خطبتهما، حيث كانت سن العريس حينها لم تتعد 13 عاماً، والعروس 9 سنوات، وتم تقديم عدة بلاغات من مراكز حقوقية مختلفة للنائب العام لإيقاف الزواج قبل 6 سنوات، لكونهما أطفالاً لم يبلغا السن القانوني.