أبراج الاثنين 26 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٦/ ٨: يشعر بالامان، يتوصل للنجاح، طيب حنون، بعيونه سر، حكيم نادرا ما يحتاج الاخرين صاحب مواهب، بحاجة لشخص، يتعاطى مختلف الفنون يوقظ مواهبه، تغيير اقامة، تحسن بالظروف، حظ وارتباط للعازب، سفر طويل للبعض وللبعض عودة اصدقاء قديمين

الحمل: تتحمس لمشروع جديد يعزز استقرارك وغدا تعيد النظر بامور عائلية، تتصالح مع الاهل وتعزز طاقاتك، تمشي على طريق السلام مع العائلة مشاكل عائلية تكثر، انتبه من التوتر، ظروف واعدة، الجو يحذرك ويتطلب منك التروي وعدم الضياع بالمتاهات، قد تطرأ متاهات تخرجك عن طورك، مشاريعك فيها تأجيل

الثور: يحلو لك السفر كما السمر وقضاء أوقات جيدة مع الاصدقاء والمعارف والجيران والاخوة والاخوات، مناسبات واحتفالات تبرز مواهبك بالخلق والابداع، تجد اوراق ضائعة او تعنتق بعض الافكار الجميلة، تستقطب الفرص

الجوزاء: تتوازن على تقديم المساعدة لمن يحتاجها، حاول ان تراجع كتاباتك واراءك خلال هذين اليومين، نظم فواتيرك واقساطك، تكون ناجح، انتبه للمصاريف الزائدة، والنفقات الغير ضرورية، تستخلص الكلام من تجاربك السابقة، حاول ان تكون صريح خاصة انك مشغول بالفرص المالية، احتمال الشريك يفهمك خطأ، حاول تصليح الخطأ، لا تشكك بنفسك

السرطان: تفتتح دورة فلكية مناسبة لك بالعمل وتسريع الخطا يلعب الاصدقاء والمعارف دورا كبيرا في بعض القضايا والخيارات،وخاصة ان القمر ببرجك، تستريح من تعب، تشعر بتحس المعطيات، القمر يعطيك القوة على تحمل الصبر والانتظار، لحسن حظك تستطيع ان تدفعك بمصالحك، تستعيد سيطرتك، اليوم لا يزعجك يتحدث عن مشاريع خلاقة تقدم اليها

الاسد: بما ان الاضواء عليك وعلى علاقاتك تدعم خطواتك، حاول ان تنهي امورك، احتمال ان تشعر بالملل وتميل للانسجاب من الاضواء، كن حريص على ممتلكاتك، لا تاخذ مشاريعك بهمومك العائلية، لا تاخذ قرار متسرع

العذراء: تعود مسيرتك للنجاح، نهار فيه شؤون عاطفية، كان لديك اهتزازات لكن اليون منسجم مع نفسك بتجربة ايجابية، تلتقي اصدقاء قديمين او تعقد اتفاقيات جديدة، لقاءات ودعوات، معرفة جديدة او قديمة لم ترهم من فترة، احط نفسك بالاحبة

الميزان: خصام وفراق وقضية قديمة او جديدة، ترى نفسك مرتبكا، اخبار وانعطافات ايجابية وخاصة على صعيد الامور العملية مع الغرباء والمسؤولين، الاضواء مسلطة على قدراتك، حدد اولوياتك وانتبه للتوقيت

العقرب: تتهيأ لتتوصل لقناعة، لا مانع ان تقدم تضحية بجميع احوالك، امور مالية، معاملات قانونية، تصرفاتك مناسبة، تقوم بعمل وتتواصل مع الاخرين، تستقبل وتودع زوار، تلتقي بالشركاء، يبدو اليوم منفتحا على التغيير وخوض مجازفات جديدة

القوس: لا بد من اتباع برنامج يساعدك بسير جميع مهامك، تقوم بتنفيذ خطواتك، ممنوع الفشل وخاصة انه لا تنفعك المعالجة السريعة، لا تضيع فرص عليك، وظف مهاراتك، احتمال تضطر للاهتمام بمسالة طارئة، ابتعد عن الذكريات وكن مثل زهرة اللوتس، ايامك جيدة، فواتير واستحقاقات او مرافقة مريض، تتبنى قضية جديدة او تنهي دور عانيت منه سابقا، تهتم بشراكة او قضية قانونية

الجدي: تحتاج الهدوء، تفادى اي ازمة وغض الطرف عن أخطاء الشريك، كن متواضع ولطيف وابحث عن الشركاء، الحماسة باتجاه الشركاء، ظروفك قادمة قد تقوم بعمل اعلاني او توقع على بعض العقود

الدلو: تكثر مسؤولياتك، تزداد طلباتك، لا تضيع وقتك بعمل سطحي، حاول تنظيم أعمالك، اصبر على بعض العراقيل كن متفهما ومتسامحا، قد توظف مواهبك لانجاح مخطط عملي، تفاؤلك بابتسامتك الجميلة تدعك تمشي بهذا النهار، قد تقوم بعمل اعلاني او ترويجي وتوقع على بعض العقود، عمل وتراكم أعمال

الحوت: يقترب الحظ من اجوائك وتاثير الطاقة الايجابية، تخصص وقت للهواية المفضلة عندك، تشرح وجهة نظرك، صوتك مسموع، مرافقة اطفال واهتمام بالاولاد، العاطفة لها دور بارز ومميز،لا تجافي الحبيب الذي يقترب منك، تتغير معطياتك تضكر لرحلة قصيرة لشرح بعض المواقف، قضايا صحية تجد لها حل