إصابات جراء إطلاق صواريخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف

جهينة نيوز:

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وزعمت قناة "كان العبرية" أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أن القبة الحديدية اعترضت 2 منهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار، تم رصد 3 قذائف صاروخية أطلقت نحو المستوطنات و القبة اعترضت اثنين".

وأضاف موقع حدشوت 24 العبري، ان صاروخًا انفجر في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي في شعر هنيغف، مشيرًا إلى أن 36 مستوطنًا أصيبوا بالهلع، وشرطي بجروح طفيفة عقب دوي صافرات الانذار في سديروت جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقالت وسائل الاعلام ان الخوف والرعب تسبب في تدافع المستوطنين ما ادى الى اصابة بعضهم

ونشر الاعلام العبري، مقطع فيديو تظهر فيه لحظة تصدي القبة الحديدية لعدد من الصواريخ التي أطلقت من غزة، كما نشر فيديو أخر لحظة إصابة صاروخ لمبنى مهجور في سديروت.

وأشار إلى أن القوات "الإسرائيلية" قامت بإخلاء آلاف الأشخاص من مهرجان فني في سديروت بعد سقوط صاروخ قرب المستوطنة.

يأتي إطلاق هذه القذائف من قطاع غزة وسط توترات في المنطقة، جراء شن هجمات اسرائيلية على سورية، واطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت .

فلسطين اليوم