وسائل إعلام: استقالة 5 جنرالات أتراك بينهم قادة نقاط المراقبة في ادلب

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام تركية أن 5 جنرالات أتراك تقدموا باستقالتهم، احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري.

ولفتت "سبوتنيك"، النسخة التركية، إلى ما ذكرته وسائل إعلام تركية، بأن القائد العسكري المسؤول عن نقاط المراقبة في إدلب السورية ونائبه ضمن المستقيلين.

وحرر الجيش العربي السوري يوم 22 آب/ أغسطس الجاري على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، من الإرهاب ويقوم حالياً، بعمليات التمشيط والتطهير من الألغام.

كما سيطر الجيش السوري اليوم على قرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة، ومنها مدينة مورك ومحيطها التي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت في الـ5 من آب/ أغسطس، استئناف العمليات القتالية في إدلب شمال غربي البلاد، والرد على اعتداء الجماعات المسلحة، بعد انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب.

سبوتنك