الحشد الشعبي: الهجوم الذي طال قوات الحشد الشعبي في الانبار اسرائيلي بتواطؤ امريكي

جهينة نيوز:

أصدرت عمليات الحشد الشعبي، الأحد، بيانا بشأن الاستهداف الذي طال قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين.

وأكد الحشد الشعبي العراقي ان الطائرات المسيرة التي استهدف قوات للحشد الشعبي قرب الحدود مع سورية هي اسرائيلية شنت غارات بدعم لوجستي امريكي تمثل بوجود طائرات تغطية امريكية و بالون مراقبة في المنطقة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

صدق الله العلي العظيم

ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الاراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من ١٥ كيلو مترا عن الحدود مما ادى الى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة.

هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية .

نعاهد الشعب العراقي الأصيل ان هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن اداء دورها الوطني في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه وكرامته والتصدي للعدوان والجهات الداعمة له.

عمليات الحشد الشعبي

٢٥/٨/٢٠١٩