قناة عبرية: عندما وعد نصر الله أوفى

جهينة نيوز:

بدأت ردود الفعل في كيان الاحتلال الاسرائيلي تتوالى على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الذي حذر فيه المستعمرين شمال فلسطين المحتلة حين قال" أنا اليوم أقول لسكان الشمال ولكل سكان فلسطين المحتلة لا تطمئنوا ولا تعتقدوا أن حزب الله سيسمح بعدوان من هذا النوع".

و قالت القناة 20 العبرية في اول تعليق لها على كلام السيد نصر الله منتقدة المسؤولين الصهاينة "في هذه الأيام التي يخرج فيها الجميع بوعود دون تغطية، يجدر بنا أن نتذكر أنه عندما وعد نـصر الله أوفى".

و يذكر أن إستطلاعات الرأي في كيان الاحتلال الاسرائيلي تشير الى ان غالبية المستعمرين العظمى تصدق كلام سماحة السيد حسن نصر الله اكثر من جميع قادة كيان الاحتلال و يأخذون كلامه على محمل الجد.