الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين الاعتداءات على سوريا و لبنان

جهينة نيوز:

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان مساء أمس وفجر اليوم.

ووصفت الجبهة في بيان لها ، الاعتداء الإسرائيلي بشديد الخطورة، ويحمل في طياته ما ينذر بإمكانية أن تجر السياسة الأمريكية والإسرائيلية المنطقة إلى حرب جديدة.

وأوضحت، أن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ولبنان ما كان ليتم لولا الدعم المطلق للعدو الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية والتفكك العربي.

ودعت الجبهة إلى مواجهة شاملة ضد الكيان وعدم تمكينه من تحقيق أي مكاسب وتوفير كل الإسناد لقوى المقاومة.