السيد نصر الله سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو النصر و ادلب و شرق الفرات سيعودون للسيادة السورية

جهينة نيوز:

"أتوجه بالتبريك لأهلنا في البقاع وشعبنا في لبنان على الانتصار وأبارك للشعب السوري لأن هذه المعركة كانت جزءاً مهماً من المعركة الكبرى التي كانت قائمة في سوريا" بهذه الكلمات بدأ سماحة السيد حسن نصر الله خطابه بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود الشرقية من تنظيمي داعش و جبهة النصرة الارهابيان في بلدة العين البقاعية.

و في بداية الخطاب قال الأمين العام لحزب الله "نحن بعد أيام قليلة في 31 اب تحضرنا ذكرى اختطاف سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيهمؤكداً "إن ما عندنا اليوم وعلى مدى عقود من استنهاض وحضور في الميادين ومقاومة ومن انتصارات يعود بدرجة كبيرة إلى بركة حضور الإمام السيد موسى الصدر في لبنان مضيفاً "نحن نتابع ونواكب قضية الإمام السيد موسى لصدر ونسأل الله أن يعيده علينا ليشهد هذه الانجازات".

و قال السيد نصر الله إن الانتصارات هي انتصارات كل قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية والجيشين اللبناني والسوري.

مؤكداً أن ما حصل في السنوات الأخيرة وأنهته حرب الجرود لم يكن حدثاً عابراً ولا يجوز أن يصبح كذلك, و اضاف سماحته قاتلنا في المرحلة السابقة لمنع مشروع التقسيم في المنطقة ويجب أن نستحضر من ساند الإرهابيين ودعمهم وزودهم بالسلاح وراهن عليهم ودافع عنهم سياسياً وإعلامياً.

و شدد أنه يجب أن نتذكر أن المعركة منذ بداياتها قامت على أكتاف الجيش العربي والسوري ورجال المقاومة وكان الجيش اللبناني ممنوعاً من التصرف انذاك, مضيفاً أن معركة طرد جبهة النصرة قامت على أكتاف المقاومة الجيش السوري وثم كانت المرحلة الأخيرة ضد داعش والتي شارك فيها الجيش اللبناني.

و قال سماحته أن القرار الرسمي اللبناني بإدخال الجيش اللبناني في معركة الجرود كان شجاعاً, مضيفاً أ البعض اليوم عندما يستذكر معركة الجرود يتجاهل المقاومة والجيش السوري وهذا جحود وانكار للشمس الساطعة.

مؤكداً أن الانكار لن يقلل من أهمية المقاومة والجيش السوري بل يعبر عن مستوى من الانحطاط الاخلاقي والسياسي مضيفاً ان المحتشدون اليوم هم أهل الحقيقة والحق ويعرفون الحقيقة وهم صناعها وهذه هي ميزة أن نقيم لهذا الانتصار احتفالا ليعرف الجاحدون أنهم لن يقدموا ولن يؤخروا في معادلة المقاومة.

و عن الدور الامريكي قال سماحته "حديث الأميركيين عن استعادة داعش قوته في سوريا والعراق خطير جداً والتهديد الأميركي لا يزال قائماً"

مضيفاً أن أميركا هي التي نقلت بعض قيادات داعش إلى أفغانستان والطائرات الأميركية لها صور عند العراقيين والأفغان توثق هذا الأمر مؤكداً أ هذا يأتي ضمن الرؤية الأميركية لمستقبل أفغانستان المبني على عودة الحرب الأهلية إلى أفغانستان.

و قال سماحته اليوم يجب أن نفخر بالانتصار بكرامة وعزة لكن يجب أن نبقى حذرين بأن الجرح لا يزال مفتوحا مضيفاً اليوم استطيع أن أقول أن داعش اليوم أبعد ما يمكن أن يكون عن بلدنا وأيضا جبهة النصرة أبعد ما تكون عن لبنان وحدود لبنان بعد تحرير كامل الريفي الشمالي لحماه و التقدم والتفوق الحاصل في ريفي حماة وادلب يبعد الأخطار عن لبنان وهذا له نتائجه المهمة على سوريا ويعني أن سوريا تسير بخطة ثابتة نحو النصر.

و شدد سماحته أن الدولة والقيادة والجيش في سوريا في احسن حال وقادرة على صنع الانجازات والانتصارات وادلب وشرق الفرات سيعودان إلى سوريا.

و شدد السيد نصر الله أن الاخطار الارهابية والتفكيرية في شكلها العسكري في الحد الأدنى أصبحت بعيدة عن حدودنا وهذا ما كان ليحصل لولا الشهداء والجرحى مضيفاً يجب أن نتوجه بالشكر إلى سوريا قيادة وجيشا وشعبا على كل الضحيات ويجب أن نقدم الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكداً أن الخطر بات بعيدا جدا لكن لا يجب أن نتصرف على أساس أن الخطر انتهى.

و عن الوضع على الحدود السورية اللبنانية قال سماحته أن الجيش السوري نزولا عند طلبنا ابقى على انتشاره الواسع على طول الحدود لمنع السماح بعودة الارهابيين إلى حدودنا على سبيل الاحتياط, و قبل أشهر قليلة وصلنا إلى نتيجة بأنه لم يعد هناك حاجة لهذا الانتشار الواسع و بشكل خاص بعد عودة اهالي بلودان و الزباداني الى بيوتهم فتم تقليص هذا الحضور بالمقدار الذي يحافظ على أمن الحدود من الجهة السورية و نحن لا نزال موجودين وعندما تدعو الحاجة ممكن أن يلتحق الآلاف.

و كشف سماحته أن معارك تحرير القلمون التي خاضها الجيش العربي السوري و المقاومة شاركت بها فصائل شعبية من اهالي المنطقة.

و عن وضع بعلبك الهرمل قال السيد نصر الله كنا نأمل أن تتحرك الدولة بمسؤولية مختلفة نحو هذه المنطقة التي دافعت عن لبنان بعد التحرير.

يتبع.....