اليمن يدين الاعتداءات الاسرائيلية على العراق و سورية و لبنان

جهينة نيوز:

دان اليمن الاعتداءات الاسرائيلية على كل من العراق و سورية و لبنان, مؤكداً أن هذه الاعتداءات تعبير عن فشل حروب الوكلاء (المرتزقة) ضد اليمن و سوريا و العراق.

و قال رئيس الوفد الوطني الاستاذ محمد عبدالسلام : ندين بشدة غارات كيان العدو الإسرائيلي على سوريا ومقرات الحشد الشعبي في العراق ، وما تعرض له لبنان من انتهاك سافر لسيادته فجر اليوم.

و أضاف عبد السلام إن الهجمات الإسرائيلية العدوانية على أكثر من بلد عربي تعبيرٌ عن حالة الفشل الكبير الذي وصلت إليه حروب الوكلاء ضد اليمن وسوريا والعراق، كما أنها تمثل رسائل تهديد أمريكية عبر إسرائيل بحرب شاملة لإخضاع المنطقة لصفقة ترمب وتصفية القضية الفلسطينية.

و ختم عبد السلام قوله: نعلن تضامننا مع أشقائنا في البلدان العربية المستهدفة، فإننا نهيب بالأمة كلها أن تتحمل المسؤولية، وتدرك أن الطبيعة العدوانية المتأصلة لدى كيان الاحتلال تهديد للجميع والتصدي لها مسؤولية الجميع.