الجيش يدمر تحصينات لإرهابيي "جبهة النصرة" في معرة النعمان وعدة قرى بريف إدلب

جهينة نيوز:

تابعت وحدات من الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي مستهدفة بعدة رمايات نارية تحصينات وتحركات إرهابيي “جبهة النصرة” في معرة النعمان ومحيطها.

وذكرت وكالة سانا أن الجيش نفذ سلسلة رمايات نارية مدفعية وصاروخية ضد مواقع ومقرات لإرهابيي “جبهة النصرة” في كل من معرة النعمان والتح وتلمنس ومعرشورين وجرجناز والدير الشرقي بريف إدلب الجنوبي لافتة إلى أن الرمايات بحسب المعلومات الميدانية أسفرت عن تدمير عدة تحصينات للإرهابيين إضافة إلى إيقاع قتلى في صفوفهم وتدمير عدة آليات ثقيلة.

وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة أمس الأول على بلدات اللطامنة وكفر زيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي وذلك بعد إحكام السيطرة على خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي والقضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها.