عون يدين العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

جهينة نيوز:

أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون العدوان الإسرائيلي السافر على الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عون أكد أن هذا العدوان السافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه يشكل “فصلا جديدا من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701 ودليلاً إضافياً على نيات إسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة”.

يشار إلى أنه في اعتداء إسرائيلي جديد على لبنان سقطت طائرتا استطلاع معاديتان الليلة الماضية على الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.