طرح القرطاسية والمستلزمات المدرسية في صالات السورية للتجارة بدرعا والسويداء

جهينة نيوز:

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا اليوم معرضا للوازم المدرسية ضم تشكيلة من القرطاسية والبدلات والحقائب بأسعار مناسبة في صالة سندس بمدينة درعا.

وأوضح مدير فرع المؤسسة إبراهيم الفروخ في تصريح لسانا أن الفرع يجهز لمعرضين آخرين في مدينتي ازرع و الصنمين مؤكدا أن المعروضات في صالات السورية للتجارة ذات نوعية جيدة و تقل عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 20 و 40 بالمئة.

وفي السويداء طرح فرع المؤسسة اللوازم والمستلزمات المدرسية في عدد من صالاته كما سيفتتح غدا معارض للقرطاسية في مجمع المزرعة وصالات 8 آذار وسوريانا والمتحف وشهبا وصلخد.

وفي تصريح لسانا أشار مدير فرع المؤسسة حسين صافي إلى توفر تشكيلة متنوعة من الحقائب والألبسة المدرسية والقرطاسية بأنواعها وبأسعار أقل من السوق بنسبة بين 20 و25 بالمئة وتصل في بعض أنواع الحقائب إلى 30 بالمئة.

ويبلغ عدد منافذ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 81 منفذا موزعة في مختلف مناطق المحافظة.