الفرعون صلاح يقود ليفربول لتحقيق 4 أرقام مميزة

جهينة نيوز:

تألق النجم المصري محمد صلاح، بشكل لافت في مباراة جمعت فريقه ليفربول وضيفه أرسنال أمس السبت، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل "الفرعون" المصري، هدفين في شباك أرسنال، ليقود ليفربول لتحقيق فوزه الثالث على التوالي بنتيجة 3-1، وينفرد بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وشهدت هذه المباراة تسجيل 4 أرقام مميزة وهي:

- حقق ليفربول أطول سلسلة انتصارات في الدوري الإنجليزي، بـ12 فوزا (باحتساب المباريات التسع الأخيرة من الموسم الماضي)، ليعادل رقما غائبا عنه منذ 1990، وهو العام الذي توج فيه "الريدز" بلقبه الأخير حتى الآن في مسابقة الدوري.

- صنع ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019، أكثر من أي لاعب آخر.

- صنع أرنولد، 9 أهداف في مبارياته العشرة الأخيرة على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، في كافة المسابقات.

- اشترك صلاح في 8 أهداف في مبارياته الـ6 في الدوري الممتاز ضد أرسنال (سجل 6 وصنع هدفين).

المصدر: RT