البرازيل: حرائق غابات الأمازون تجتاح مساحات شاسعة

جهينة نيوز:

اتسعت رقعة رقعة الحرائق في غابات الأمازون خلال 48 ساعة الأخيرة حيث غطت مساحة تتجاوز 1.5 ألف هكتار.

وقال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في بيان اليوم الأحد إنه تم رصد 1663 حريقًا جديدًا في البرازيل يومي الخميس والجمعة، نصفهم في غابات الأمازون. وفقاً لوكالة "كوميرسيو".

ونشر مرصد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا على موقعه الإلكتروني ظهر فيها غطاء كثيف من الدخان يغطي مساحات كبيرة من غابات أمريكا اللاتينية في حين أعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية حالة الطوارئ بسبب الحرائق، إذ امتدت طبقة الدخان على مساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية.

وأكدت السلطات البرازيلية في وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 72 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع بـ83 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

وثار الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، غضب الملايين حول العالم، بعدما اتهم المنظمات الأهلية بأنها وراء حرائق غابات الأمارون. وفقا لوسائل إعلام برازيلية.

وأعلن خبراء في مجال البيئة والمناخ ردا على رئيس البلاد، أن اتهامات بولسونارو هي محاولة للتعتيم على تقصير حكومته في حماية أكبر غابة استوائية مطرية في العالم.

يذكر أن رقعة الحرائق اتسعت في غابات الأمازون، التي تسمي "رئة الأرض"، حتى ظهرت أعمدة الدخان الناجمة عنها في صور التقطت من الفضاء.