محافظة دمشق تزيل الإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات بمنطقة البرامكة

جعينة نيوز:

أزالت محافظة دمشق أمس تجاوزات الأكشاك والإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات العامة في منطقة البرامكة ومحيطها لما تسببه من ازدحام ومضايقات لحركة المواطنين ومرور السيارات.

مازن الدباس عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة والاقتصاد بمحافظة دمشق بيّن أنه تمت إزالة تجاوزات الأكشاك وإشغالات البسطات غير النظامية على الأملاك العامة التي تتسبب بإعاقة حركة المواطنين وتشويه المنظر العام، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بشكاوى إلى المحافظة حول هذه التعديات.

وأكد الدباس أن المحافظة مستمرة بإزالة وإنهاء الإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات العامة وأنها تعمل على إحداث أسواق شعبية خلال فترة قريبة تتيح المجال لإقامة البسطات بداخلها.

وكانت محافظة دمشق وجهت إنذارات مسبقة لأصحاب الأكشاك بضرورة التقيد بالمساحة المخصصة لهم وهي متران بأربعة أمتار.