شاهد .. من تصدي دفاعاتنا الجوية للأهداف المعادية في سماء دمشق

الأحد, 25 آب 2019 الساعة 01:27 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

شاهد .. من تصدي دفاعاتنا الجوية للأهداف المعادية في سماء دمشق


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