بعد العدوان على سورية.. نتنياهو مهدداً: "إذا تقدم أحد لقتلك اقتله أولا""

الأحد, 25 آب 2019 الساعة 01:10 | سياسة, عالمي

بعد العدوان على سورية.. نتنياهو مهدداً:

جهينة نيوز:

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب عدوان الليلة على اهداف في سورية، بأن إيران لن تتمتع بحصانة في أي مكان، وذكر أنه أعطى توجيهات بالاستعداد لكل السيناريوهات.

وغرد نتنياهو، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت، تعليقا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة الجنوبية بريف دمشق: "أحبطنا بفضل جهود عملية كبيرة هجوما على إسرائيل من قبل فيلق القدس الإيراني ومليشيات "شيعية". إنني أؤكد أنه لا حصانة لإيران في أي مكان"، مضيفاً : "قواتنا تعمل في كل مجال ضد العدوان الإيراني. إذا تقدم أحد لقتلك اقتله أولا".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا