بعد العدوان على سورية.. نتنياهو مهدداً: "إذا تقدم أحد لقتلك اقتله أولا""

جهينة نيوز:

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب عدوان الليلة على اهداف في سورية، بأن إيران لن تتمتع بحصانة في أي مكان، وذكر أنه أعطى توجيهات بالاستعداد لكل السيناريوهات.

وغرد نتنياهو، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت، تعليقا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة الجنوبية بريف دمشق: "أحبطنا بفضل جهود عملية كبيرة هجوما على إسرائيل من قبل فيلق القدس الإيراني ومليشيات "شيعية". إنني أؤكد أنه لا حصانة لإيران في أي مكان"، مضيفاً : "قواتنا تعمل في كل مجال ضد العدوان الإيراني. إذا تقدم أحد لقتلك اقتله أولا".