جيش الاحتلال سمح بنشر نبأ نشر القبة الحديدية شمال فلسطين المحتلة

جهينة نيوز:

ذكر موقع 4040 العبري أن الرقابة العسكرية في كيان الاحتلال الاسرائيلي سمحت بنشر خبر مفاده أن جيش العدو قام بنشر بطاريات القبة الحديدة شمال فلسطين المحتلة تحسباً لأي رد سوري على العدوان.

و قال الموقع "سمح بالنشر :- (الجيش الإسرائيلي) نشر بطاريات القبة الحديدية في منطقة الشمال" و اضاف الموقع أن (الجيش الاسرائيلي) نشر بطاريات القبة الحديدية تحسباً لأي رد سوري أو ايراني.

و في وقت سابق افادت القناة العبرية العاشرة بأن سلطات كيان الاحتلال الاسرائيلي ابلغت رؤساء البلديات في شمال فلسطين المحتلة قبل العدوان على اهداف جنوب دمشق كنوع من الاستعداد لاي سيناريو.

و قال المراسل العسكري في القناة العاشرة العبرية "ألون بن دافيد": هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منذ قليل مجموعة أهداف جنوب شرق دمشق، لقد تم إبلاغ رؤساء البلديات في الشمال ونحن نستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.