هذا ما وجده الجيش السوري خلف العصابات الارهابية شمال حماة و جنوب ادلب

جهينة نيوز:

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عمليات تمشيط المناطق المحررة بريف حماة الشمالي وفتح الطرقات وتأمينها ونزع الألغام والمفخخات من المزارع والتلال وعثرت على شبكات أنفاق وتحصينات تحت الأرض حفرتها التنظيمات الإرهابية للاحتماء من ضربات الجيش وتنفيذ اجرامها بحق المناطق الآمنة.

و عثرت وحدات من الجيش على كهوف وشبكات أنفاق معقدة حفرها الإرهابيون في الجبال بوادي العنز الاستراتيجي وبداخلها مقرات قيادة وعمليات يستخدمها قادة المجموعات الإرهابية وعثر بداخلها على أدوية ومساعدات ومعدات طبية غربية وكتيبات سعودية تكفيرية.

و يذكر أن الأنفاق كانت بارتفاعات عالية بما يسمح بدخول وخروج السيارات وإخفاء الآليات الثقيلة وتضم مستودعات للمحروقات والأسلحة حيث قام الإرهابيون بإفراغها ونقل الأسلحة قبل اندحارهم من المنطقة.

وضبطت وحدات من الجيش أمس أثناء تمشيط منطقة خان شيخون والتمانعة بريف إدلب الجنوبي شبكة أنفاق محفورة في الجبال أقامها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له كمقرات ومراكز قيادة محصنة.

واستعادت وحدات الجيش أمس السيطرة على بلدات اللطامنة وكفر زيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول الارهابيين فيها وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.