الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

السبت, 24 آب 2019 الساعة 23:33 | شؤون محلية, أخبار محلية

الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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