سر السفينة التي رفضتها البحرية الأمريكية لعيوبها واشترتها السعودية بمليار دولار

جهينة نيوز:

نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريراً حول خطط شراء المملكة العربية السعودية سفن قتالية ساحلية من الولايات المتحدة الأمريكة، وهي السفن التي لا ترغب بها البحرية الأمريكية "نظراً لوجود عيوب بها".

وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها، إنه "قد يبدو حماس المملكة لسفينة قتالية ساحلية غريباً، نظراً لأن البحرية الأمريكية تكافح بسبب عدم موثوقية تلك السفن، وتكلفتها العالية، وضعف قوتها النيرانية، وافتقارها إلى عناصر النظم القتالية وخاصة الرادارات".

وأوضحت المجلة أن "هذه العيوب قادت البحرية إلى خفض طلب شراء LCS من 55 إلى 32 سفينة فقط، على الرغم من أن الكونغرس أصر على أن تشتري البحرية ثلاث سفن إضافية".

وأشارت المجلة، التي تعكس بدرجة كبيرة أراء ومواقف اتجاهات من داخل حركة المحافظين الجدد، إلى أنه في 29 يوليو/ تموز، صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 45 مقابل 40 لمنع مبيعات جديدة من القنابل الموجهة بالليزر، وخدمات صيانة الطائرات، إلى المملكة العربية السعودية - أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض من قبل إدارة ترامب".

وأضافت أنه "على الرغم من تدهور الدعم العام للرياض بسبب تزايد أعداد القتلى المدنيين بشكل استثنائي في اليمن، وقتل أحد مواطنيها في قنصليتها في تركيا، فإن تدفق الأسلحة الأمريكية من المقرر أن يستمر".

وقالت المجلة إنه "في وقت سابق من شهر مايو/ أيار، قالت إدارة ترامب إن المبيعات الجديدة يمكن التصريح بها على أساس طارئ، متجاوزة مراجعة الكونغرس بسبب تصاعد التوترات مع إيران في الخليج الفارسي".

وأوضحت أنه "ومع ذلك، فإن أحد أكثر مبيعات الأسلحة أهمية بالنسبة لقدرة المملكة العربية السعودية على السيطرة على الممرات المائية التي تزداد توتراً، قد بدأ بالفعل، بعد أن ظلت سنوات في طور الإعداد".

وتابعت أنه "منذ عام 2008، تخطط البحرية الملكية السعودية لاستثمار 20 مليار دولار في مشروعها للتوسع البحري، وهي تسير حالياً سبع فرقاطات، وأربعة طواقم من طراز بدر، وتسعة زوارق دورية وزنها 500 طن. وتعود جميع فرقاطاتها باستثناء ثلاث فرق إلى ثمانينيات القرن الماضي".

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقريرها إنه "تم اقتراح بيع أربع سفن معدلة من فئة Freedom Littoral Combat Ships (LCSs) القتالية الساحلية، وهي سفينة من نوع كورفيت، في البداية تحت إدارة أوباما في عام 2015 وتمت الموافقة عليها بموجب قرار ترامب كجزء من حزمة أكبر بقيمة 110 مليارات دولار في مايو/ أيار 2017. ومنحت الحكومة الأمريكية العقد المبرم لشركة لوكهيد مارتن في عام 2018، وأن السفن قيد الإنشاء حالياً في حوض بناء السفن مارينيت مارين في ويسكونسن ومن المقرر تسليمها بين 2019-2021".

وتشرح المجلة الأمريكية من وجهة نظرها "تتسمك الرياض بتلك السفينة الأمريكية رغم عيوبها الكثيرة".

وتقول إنه "بادئ ذي بدء، تكرس البحرية العربية السعودية عملياتها في المياه الساحلية للخليج الفارسي، حيث تواجه شحنات ناقلات النفط "فائقة القيمة" مضايقات من القوات البحرية الإيرانية بخليجي عمان وعدن، حيث تسعى السفن السعودية إلى منع الأسلحة والعملاء الذين تم تهريبهم من إيران إلى اليمن"، بحسب المجلة.

وتوضح أن "السفن الساحلية، يوحي اسمها، بأنها بنيت من أجل السرعة والقدرة على المناورة والتخفي في المياه الساحلية، والقدرة على القتال في المياه الضحلة القريبة من الشاطئ. حتى تسليحها الخفيف — غير الملائم مقابل السفن الحربية التقليدية ذات الحجم المماثل — تم تحسينه للتنافس مع القوارب السريعة الأصغر ضمن النطاق المرئي".

وتقول المجلة الأمريكية إن "تلك السفن من طراز LCSs المتجهة إلى السعودية ستعمل أيضًا كمنصة مفيدة لنشر بعض طائرات الهليكوبتر MH-60R Seahawk المتقدمة التي اشترتها الرياض في صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار، تم تسليم أولها في سبتمبر/ أيلول 2018. ويمكن للطائرات متعددة المهام المساعدة في تحديد موقع السفن التي تستخدم أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء والرادارات متعددة الأوضاع، تؤدي واجبات البحث والإنقاذ، وتكشف عن الغواصات مع السونار الخاص بها وتهاجمها باستخدام طوربيدات من نوع 54، وحتى أهداف السطح بصواريخ Hellfire وصواريخ APKWS 70 ملم الموجهة بالليزر".

وتضيف: "ثانياً، LCSs المتجهة إلى السعودية هي من طراز معدل سعة 4000 طن يسمى المقاتل السطحي متعدد المهام، والذي يتجاوز مفهوم وحدة المهمة (غير الناجحة) لأجهزة الاستشعار الثابتة القوية والأسلحة، وطاقم تم توسيعه بنسبة خمسين بالمائة ليصل إلى 110-130 فردًا. وحصلت شركة لوكهيد مارتن على 450 مليون دولار مقابل التصميم".

وتوضح المجلة أنه "يبلغ طول MMSC تسعة أقدام وتشمل الآن ثماني خلايا إطلاق عمودي من طراز Mark 41، يمكن تعبئة كل واحدة منها بأربعة صواريخ دفاعية جوية متطورة متوسطة المدى من طراز Evolved Sea Sparrow ، بما مجموعه 32". وتضيف: "تمتلك هذه الطائرات أيضًا قدرة ثانوية مضادة للسفن. ويتيح رادار TRS4D النشط الممسوح ضوئيًا إلكترونياً النشط المرتبط بنظام قتالي COMBATSS21 استنادًا إلى نظام الدفاع الجوي لـ Aegis على الطرادات والمدمرات الأمريكية، ربط شبكات المجسات والتحكم في الحرائق بسفن صديقة".

وقالت إن "هذا سيمنح السفن القتالية الساحلية الأمريكية المتجهة إلى السعودية فرصة لحماية السفن القريبة وتخفيف أضرار صواريخ كروز القادمة من مسافة تصل إلى ثلاثين ميلًا، بدلاً من أن تكون قادرة فقط على الدفاع عن نفسها بصواريخ Rolling Airframe قصيرة المدى وأسلحة دفاعية قريبة".

وأضافت أنه "يمكن أيضًا استخدام خلايا مارك 41 لإطلاق أنواع أخرى من الصواريخ مثل صاروخ أرض جو SM-2 بعيد المدى أو صاروخ توماهوك كروز، في حالة اختيار البحرية السعودية للحصول عليها".

وتابعت: "تضيف LCS السعودية أيضًا قاذفتين من أربع طلقات محملة بصواريخ هاربون بلوك II المضادة للسفن بمجموعة من 81 ميلًا، ما يسمح لها بالاشتباك مع سفن حربية للعدو في الأفق. وبدون هذه الأسلحة، تتعرض السفن المقاتلة الساحلية للتهديد بشكل سيئ حتى من قبل أسطول إيران المتواضع من المقاتلين السطحيين المدججين بالصواريخ".

وتضيف: "تحتفظ MMSC بمدفع ثنائي الفئة 57 ملم سريع إطلاق النار من فئة Freedom ".

وتشير المجلة الأمريكية إلى أن "السفن الحربية الأربع الصغيرة نسبيا تكلف الرياض 6 مليارات دولار، على الرغم من أن العقد يشمل خدمات التدريب وقطع الغيار وأكثر من 750 صاروخا".

وتقول إنه "في الواقع، كان من شأن الصفقة المقترحة في البداية أن تكلف 11.25 مليار دولار، وأن السفن كانت ستسلح بقوة أكبر بستة عشر خلية من طراز مارك 41 ، ومدفع 76 ملم وأنابيب طوربيد. ولكن ثبت أن هذا السعر كثيرا حتى بالنسبة للسعوديين".

وأشارت المجلة إلى أنه "في نفس الوقت الذي يتم فيه تسليم LCSs خلال عام 2021، من المقرر أن تستقبل الرياض خمس طوافات أصغر من طراز Avante 2200 من شركة بناء السفن الإسبانية Navantia. وهي مسلحة بشكل مماثل لـMMSC ، ولكنها أبطأ وتتطلب طاقمًا أكبر - وستكون التكلفة أقل بكثير عند 2.5 مليار دولار للحزمة الإجمالية".

وقالت إنه "التعديلات التي أدخلت على السفن الساحلية في المملكة العربية السعودية تجعلها أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها والسفن الصديقة من التهديدات الجوية والسطحية. ومع ذلك، ستظل البحرية الملكية السعودية بحاجة إلى التركيز حتى لا يتأثر التصميم المنقح بمشاكل الموثوقية الخطيرة التي تصيب LCS في البحرية الأمريكية، والتي لم تنشر بعد LCS واحدة على مسرح الخليج الفارسي".