بعد منع دخول الدخان الاردني الصنع الى الاردن من سورية احتاجات في الرمثا

جهينة نيوز:

قررت الحكومة الاردنية منع الاردنيين من ادخل اكثر من كروز دخان الى الاردن من سوريا علماً بأن غالبية الدخان المهرب من سورية الى الاردن هو اردني الصنع (اليكانس) اضافة الى سجائر اماراتية و ارمينية.

و شددت الحكومة الاردنية في وقت سابق الاجراءات على دخول السلع السورية و هو ما اثار المواطنيين الاردنيين مما دفعهم لقطع الشوارع و الخروج في احتجاجات مساء يوم امس و بشكل خاص في مدينة الرمثا الاردني القريبة من الحدود السورية.

و في اول تعليق لها قالت الحكومة الاردنية ان القوانين الجديدة لا تستهدف معبر جابر فقط بل كل المعابر في حين ان القرار الذي صدر عن الحكومة الاردنية يخص فقط معبر جابر الحدودي مع سورية .

و بدورها اعتبرت تنسيقية بحارة الرمثا أن القرار الحكومي كان يجب أن يتم عبر محاربة "زعماء التهريب بالأردن القائمين على إدخال أطنان الدخان والمخدرات من سوريا إلى الأردن".

وخلص البيان إلى أن "إنقاذ اقتصاد البلد لا يكون عبر كروز أو كروزين من الدخان"، داعيا الحكومة إلى مراجعة الأسباب الرئيسية ومتابعة الكميات الهائلة التي تدخل البلد بحسب وصف البحارة