روحاني: سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تواصل تحقيق التقدم في جميع المجالات رغم ضغوط الحظر الاقتصادي المفروض عليها مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم مؤخرا.

وقال روحاني في تصريح له اليوم: “إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة ولكن الشعب الإيراني يصر على المقاومة والصمود رغم معاناة الحظر” مضيفا “سنجعل العدو ييئس من تحقيق مخططاته وليس أمامنا إلا الوحدة والتكاتف بين الحكومة والشعب لإحباط الظروف التي فرضت علينا”.

وشدد الرئيس الإيراني على الاستمرار في خدمة الشعب بخطوات ثابتة وقال: “سنتجاوز هذه المرحلة وسنواصل التقدم وسنهزم العدو”.