حقائق مذهلة عن عصير الرمان

جهينة نيوز:

يؤكد الأطباء أن تناول كوب من عصير الرمان يوميا مفيد للصحة، حيث يعزز الدماغ ليس فقط الأجنة كما كان يعتقد سابقا بل جسم الإنسان بكامله.

و بحسب موقع ميديك فورم يعتبر عصير الرمان مفيدا بصورة خاصة للأطفال، لأنه يساعد على نمو الطفل وتعزيز منظومة المناعة لديه ويؤثر إيجابا في الدماغ.

كما يؤكد أطباء مستشفى بريغهام في بوسطن بالولايات المتحدة، أن عصير الرمان يساعد على تحسين نمو الأجنة والأطفال الصغار.

ويوصي الأطباء بإعطاء عصير الرمان إلى الأطفال لمنع عواقب غير مرغوب بها في نموهم ونحافتهم. لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من البوليفينولات، التي تختزن فيها حمض التانيك ومادة الإيلاجيتانين.

وهذه المواد تخترق حاجز الدم في الدماغ، وقد أثبتت التجارب التي أجريت على الحيوانات، فعاليتها الوقائية من الأمراض التنكسية العصبية. لذلك طرحت فرضية تفيد بأن عصير الرمان يمكن أن يؤثر إيجابيا في نمو وتطور دماغ الأجنة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وعلى هذا الأساس أجرى الباحثون تجارب شارك فيها نساء حوامل وأطفال صغار، حيث كانوا جميعا يتناولون يوميا 250 غراما من عصير الرمان.

وبعد انتهاء التجارب لم يكتشف الباحثون اختلافات في البنية الكلية لدماغ الأطفال، ولكنهم اكتشفوا اختلافات بسيطة في البنية المجهرية للمادة البيضاء والاتصالات الوظيفية بين الخلايا العصبية. ولاحظ الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا عصير الرمان كان نمو دماغهم أفضل تشكيلا، والدورة الدموية في تحسن ملموس.

وقد أشار الباحثون إلى أن هذه أول دراسة في هذا المجال، لذلك التجارب مستمرة.