أجنحة الشام للطيران راعي رسمي لمهرجان قوس قزح السوري بدورته الخامسه

جهينة نيوز:

للعام الخامس على التوالي وضمن رسالة أجنحة الشام للطيران في دعم الثقافة والفنون في سوريا، شاركت أجنحة الشام هذا العام كراعي أساسي ورسمي لمهرجان قوس قزح للتراث الفني السوري والذي يقام على مسرح مجمع مركزدمر الثقافي وذلك بالفترة من 21 ولغاية 27 أب 2019 حيث سيقام بهذا التاريخ حفل الختام للمهرجان على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق).

يتضمن المهرجان عروض فنية تراثية رائعه لعدد من الفرق الفلوكلورية السورية التي تمثل طيف قوس قزح الغني الذي يعكس التنوع الفني التراثي في سوريا وأهمها فرقة أشتي للتراث الكردي، فرقة ميغري للتراث الأرميني، فرقة بارميا السريانية، الفرقة الشركسية بقيادة الفنان بايبرس وفرقة أجيال للرقص الشعبي وغيرها.

وقد وجه مديرومنظم المهرجان السيد إدريس مراد في كلمته الافتتاحية الشكر الجزيل لأجنحة الشام للطيران على مبادرتها ودعمها الدائم والمستمر لانجاح هذه الدورة من مهرجان قوس قزح الخامس لهذا العام والذي يرمز الى مختلف أطياف الفن السوري التراثي بهدف المحافظة عليه كما قام بتقديم درع التكريم لممثلي الشركة السيد نزار سليمان، المدير التجاري، والسيد أسامة ساطع، مدير تطوير الأعمال .

يذكر أن أجنحة الشام للطيران تساهم بشكل دائم في دعم معظم الفعاليات والنشاطات الثقافية والرياضية والسياحية والعلمية والفنية في سوريه وذلك كجزء من رسالتها اتجاه المجتمع السوري الذي تنتمي إليه..