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انفجار سيارة مفخخة في حي القصور بمدينة ادلب
السبت, 24 آب 2019 الساعة 14:21 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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