76 مليوناً مخالفات استجرار كهرباء في درعا

جهينة نيوز:

تواصل شركة كهرباء درعا عملها لقمع مخالفات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي بمختلف مناطق المحافظة بهدف تخفيف الفاقد الكهربائي والحفاظ على وثوقية التيار الكهربائي.

وأوضح مدير مراقبة الشبكات في شركة كهرباء درعا – المهندس منير القاسم لصحيفة تشرين أن الشركة نظمت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ الثامن عشر من شهر آب الجاري 221 ضبطاً كمخالفات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية منها 81 ضبط مراكز التحويل و113 ضبطاً منزلياً و27 ضبطاً غير منزلي، كما بلغت الكمية المقدرة على الضبوط المنظمة /2867488/ كيلو واطاً ساعياً بقيمة مالية بلغت /76,5/ مليون ليرة لافتاً إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتحصيل قيمة مخالفات عن 272 ضبطاً جرى تنظيمها خلال فترات سابقة وبلغت كمياتها المقدرة 5,1 ملايين كيلوواط ساعي وبقيمة إجمالية بلغت 126,724,078 مليون ليرة.

ولفت إلى أن الضابطة العدلية تقوم بشكل مفاجئ وعلى مدار الساعة بالكشف على حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي سواء في المنشآت الصناعية أو التجمعات السكنية في الريف والمدينة، ويتم الكشف على العدادات والتأكد من أن التغذية لا تتم من خارجها ويجري القيام باعتماد المقارنة بين الصرفيات الحالية عند تنظيم الضبط مع الصرفيات السابقة وتقدير عدد ساعات تزويد المنطقة التي ينظم فيها الضبط بالتيار الكهربائي، وقياس الاستجرار على مقياس الأمبير مع التأكد من التجهيزات الكهربائية الموجودة ومراقبة الاستهلاك أثناء تشغيلها، مشيراً إلى أن عناصر الضابطة العدلية تقوم أثناء تنظيم الضبط بسحب العداد وفصل التغذية وإزالة المخالفة ويعطى المخالف مهلة 15 يوماً لتسديد المخالفة مع غراماتها وفي حال عدم التسديد خلال هذه المدة يم تحويل المخالفة إلى القضاء المختص.ولجهة الصعوبات التي تواجه آلية مراقبة التعديات على الشبكة أشار القاسم إلى عدم وجود عدد كاف من عناصر الضابطة العدلية إذ لا يتجاوز عددهم 25 عنصراً, وهو عدد لا يكفي لتغطية كل مدن ومناطق المحافظة، في حين كان عددهم يتجاوز الـ90 عنصراً في فترات سابقة، علماً أن آخر تعيين لعناصر الضابطة العدلية في المحافظة جرى في العام 2013 ولا يزال المعينون حتى الآن يعملون بعقود عمل سنوية خارج مظلة التثبيت، إضافة إلى النقص الحاصل في عدد قارئي العدادات والبالغ 30 قارئاً فقط بمن فيهم رؤساء المجموعات.

ويتجاوز عدد المشتركين بالكهرباء في محافظة درعا 216 ألف مشترك وقد قامت الشركة خلال الفترات الماضية باستبدال عدد كبير من العدادات القديمة بأخرى إلكترونية بهدف تخفيف الفاقد الكهربائي، كما أجرت الشركة استبياناً في عدد من المناطق التي كانت خارج السيطرة للتأكد من توزع الصرفيات خلال الفترات الماضية ومعالجة حالات الخلل إن وجدت.