أغلى الصفقات الفاشلة في تاريخ الأندية الانكليزية!

جهينة نيوز:

يعتبر موسم انتقالات أندية الدوري الإنكليزي الممتاز هو الأغلى - في معظم المواسم- بالمقارنة مع الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، لما تمتلكه أنديته خاصة الكبيرة منه، من موارد ومصادر دخل غنية ومتعددة، تمكنها من المنافسة بقوة على أفضل اللاعبين في العالم.

ولكن من بين الصفقات الضخمة والباهظة التي تبرمها أندية البريميرليغ، للأسف يوجد بينها صفقات يكون مصيرها الفشل، بالرغم من ضخامة المبالغ المدفوعة فيها، وتتحول إلى صفقة أشبه بالـ "الثقب الأسود" يخسر فيها النادي ماديًا وفنيًا.

وفي تقرير خاص يُلقي موقع يورو سبورت عربية، الضوء على أبرز الصفقات الفاشلة، والتي كبدت أندية البريميرليغ مبالغًا طائلة.. وسيكون موعدنًا اليوم مع أبرز الصفقات الباهظة التي تعاقد معها نادي ليفربول، ولكن كان مصيرها الفشل..

1- كريستيان بينتكي : المهاجم البلجيكي الدوليّ، انتقل من أستون فيلا إلى ليفربول في صيف 2015، صفقة قياسية وقتها بمقابل قدره نحو 41.85 مليون استرليني، وكان أحد أفضل مهاجمي البريميرليغ آنذاك رفقة الفيلانز، ولكن مع الريدز انقلب حاله بشكل غريب، فلم يستطع طوال مشاركته في 29 مباراة بالبريميرليغ، سوى تسجيل 9 أهداف، مما دفع النادي للموافقة على عرض شراء بطاقته، والمقدم من كريستال بالاس، حيث انتقل اليه في صيف 2016، بنحو 28 مليون استرليني، أي دفع الريدز ما يقرب من 14 مليون في موسم وحيد، ولأجل 9 أهداف فقط!

2- آندي كارول : المهاجم الإنجليزي العملاق، انتقل من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول في شتاء 2011، بمقابل قدره نحو 36.90 مليون استرليني، في صفقة كبيرة من أجل تعويض رحيل الإسباني فيرناندو توريس في نفس التوقيت إلى تشيلسي، وكان كارول مهيأ فنيًا وبدنيًا لملء فراغ توريس، لكن المثير للدهشة أنه خلال موسما ونصف مع الريدز، لعب 44 مباراة بالبريميرليغ، لم يسجل خلالهم سوى 6 أهداف فقط، بجانب الاصابات التي داهمته كثيرا، ليستقر رأي الادارة على اعارته إلى وست هام في صيف 2012، خاصة مع تألق الاورغوايائي لويس سواريز وقتها، ثم تم بيع بطاقته نهائيًا للمطارق بنحو 15.75 مليونا، أي كلف الليفر ما يقرب من 21 مليونا خلال موسما ونصف، ليسجل 6 أهداف!

3- لازار ماركوفيتش : الجناح الصربي الدوليّ، انتقل من بنفيكا إلى ليفربول في صيف 2014، بمقابل قدره نحو 22.50 مليون استرليني، وبعقدٍ مدة 5 مواسم، لكن بعد مردوده الباهت في أول موسم، حيث شارك في 19 مباراة بالبريميرليغ، وتسجيله هدفان فقط، تمت اعارته في صيف 2015 إلى فنربخشة، ثم تعاقب خروجه في انتقالات على سبيل الاعارة، دون أن يرغب أي نادٍ منهم في بقاءه معه بصفة دائمة، ثم يرحل في صيف 2019 بدون مقابل، ويصبح أحد أكبر خيبات عملاق الميرسيسايد تاريخيًا.

4- روبي كين : المهاجم الأيرلندي الدوليّ المميز، انتقل من توتنهام هوتسبير إلى ليفربول في صيف 2008، بمقابل قدره نحو 21.60 مليون استرليني، وبالرغم من أنه كان من أفضل مهاجمي البريميرليغ في تلك الآونة، إلا أنه لم يستطع الظهور بمردوده الفني والتهديفي الذي اعتاد عليه رفقة السبيرز، وتحول إلى "شبح" في أنفيلد، بالرغم من مشاركته في 19 مباراة بالنصف الأول من الموسم، وتسجيله 5 أهداف، لكنه شعر بعدم التأقلم وصممم على العودة لناديه السابق، وعاد إليه في منتصف الموسم، بمقابل قدره نحو 15 مليون، أي دفع الليفر في صفقة انتدابه، 6 ملايين من أجل نصف موسم و 5 أهداف!

5- ماريو بالوتيلي : المهاجم الإيطالي الدوليّ، انتقل من إيه سي ميلان إلى ليفربول في صيف 2014، بمقابل قدره نحو 18 مليون استرليني، ويبدو أن لقب "المشاغب" طارد اللاعب حتى في أنفيلد، وبالرغم من أنه تألق رفقة السيتيزنز قبل بضعة مواسم، إلا أنه كان بلا تأثير أو بصمة مع الريدز، حيث شارك فقط في 16 مباراة بالبريميرليغ طوال الموسم، وعجز سوى عن تسجيل هدف وحيد، مما دفع النادي لإعارته إلى ميلان، ثم يرحل بدون مقابل!