ترامب يرفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من 1 أيلول المقبل رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10 بالمائة بل بنسبة 15 بالمائة.

وقال ترامب على حسابه على تويتر يوم الجمعة: "بدءا من أول ايلول، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أيضا: إن "الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر ستكون بنسبة 15 بالمائة وليس 10 بالمائة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر امس الجمعة، الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يقدم ترامب أية تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق اليوم على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين اليوم.

يذكر أن الصين فرضت امس الجمعة رسوما إضافية على المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمائة لـ 75 مليار دولار في العام.

وجاء في بيان لجنة العريفات بمجلس الدولة: "قررت لجنة التعريفات بمجلس الدولة الصيني فرض رسوم إضافية على استيراد المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمائة بقيمة 75 مليار دولار".