أبراج السبت 24 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٣/ ٨: معروف عنك الجاذبية، متمرد بعض الشيء بالحب لا تتنازل، معروف عنك حب الالوان من خلال ثيابك والوانك الجميلة، تحب التفاصيل الفنية الدقيقة وتكره المنافسة، انت على موعد للتعرف على وجه جديد وجيد لك على صعيد عاطفي، للبعض طموح لاقصى الحدود وتستعيد قوتك للبدء البدنية والفكرية تعرض عليك لاستكمال العمل، استثمارات جديدة تستخدمها في العمل

الحمل: تتميز بالتبلور بالحالة الفكرية والذهنية والشخصية، يسمح لك بالاستفادة من شخصيتك وتزداد نسبة اتصالاتك مع من تحب من اخوة او جيران، لا تستسلم للغضب حتى لا تهدر طاقاتك وتضل مقاصدك بل على العكس حاول ان تقوي علاقاتك وتسلك طريق للرجعة، تسمع اخبار جيدة من المحيط، سفرة قصيرة واخبارجيدة لك

الثور: حساس نوعا ما، تقلق وتستنفر حول الامور المالية، تصعب عليك الامور، تتراكم المصاريف، على الرغم من جهودك لضبط الميزانية، مصاريف غير متوقعة، تجنب شىاء الحاجيات غير الضرورية، اجل قسم منها، اشياء ضائعة

الجوزاء: القمر ببرجك، تعبر عن ذاتك ولديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، وضعك يتغير للافضل، ثقتك بنفسك تزداد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك في مجال اجتماعي، ستنجح بلقاء شخص حول موضوع وتتبادل الاعمال المفيدة، سيطرة جيدة

السرطان: الدنيا يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك، لا تسرف في استعمال طاقتك، ابتعد عن التوتر والقلق، انتبه لأغراضك ومفاتيحك وموبايلك، تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، يكون لديك قوة اقناع، صعوبة وضياع وتآمر، لديك شيء اجله

الاسد: جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجالك المهني، تعتمد على الاصدقاء او زملاء مخلصين قادرين على مساعدتك في الانطلاق وتأمين العون المادي، بإمكانك المصالحة بعد خلافات، تحقق احلامك ودعوات وحضور

العذراء: تجد نفسك مضطرا للاحتكاك بأوجه جديدة مهنيا، مما يضعك بظروف تتطلب التركيز على عملك، استنفر جميع امكانياتك وتعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين فيك، الضمير عند بعض الناس غير موجود لذا نظم حياتك وانتبه لعملك

الميزان: مع إطلالة هذا اليوم، تتجدد عندك الرغبة بالاتصالات او توسيع الأفق، انس الماضي وافتح قلبك للتجديد، الاحوال كلها، عندك أشياء حافلة بين العمل ومتطلبات حياتك الشخصية، حاول ان تأخذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة اليوم تجنب الدخول لمكان مجهول

العقرب: انتبه وركز على امورك المالية، لا تتكل على الحظ فقط، لا تعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة لتحقق الحظ، يوم للهموم المادية حاول أن تعمل ضبط ميزانية، احتمال تنهمك بحسابات لذلك حافظ على الثقة واعمل على طريقة الهر الذي ينام مغمضا عين وفاتحا الاخرى، فرصة شراكة ومرافقة مريض وتعويض

القوس: تدعم علاقتك مع الشركاء، تستعيد عزيمتك او تبحث عن شخص ما مناسب وتتوصل معه لاتفاق، لكن انتبه قد تسجل بعض الخلافات من وقت لآخر مما يعلو صوتك، كن هادئ واعمل جسر تواصل

الجدي: تشعر انك بوطاة التعب وانزعاج من وضعك الصحي، تتزايد ضغوطات العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفترض انجازه، وهذا ينعكس عليك سلبا باتجاهين نفسي وصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب وخاصة انتبه على امورك التي فيها انفعالات، تسريع بالعمل وابتعد عن حواجز الشك وطاقتك تصل لابعد الحدود

الدلو: لا تعرف الكلل ولا الملل، الافكار السوداء غير موجودة ودع كل ما يزعجك، نهاراتك على صعيد مالي وعاطفي، تضع النقاط على الحروف وتكسب حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على انك بموقع قيادي وتفرض شروطك

الحوت: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية واثارة الخلافات وتزكية النزاعات بين افراد عائلتك خصوصا عندما يتعلق الامر بامور منزلية او عائلية او عقارية، تجد نفسك مشغولا وتتابع شؤونك، عليك الايمان بقدراتك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية في منزلك، انتبه لامورك البيتية والاعطال والتصليحات