بعد تفجيرات مواقع عراقية ... الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

جهينة نيوز:

استدعى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد براين مكفيترز وذلك بعد تفجيرات طالت مواقع عسكرية للحشد الشعبي العراقي.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني أن الوزير الحكيم أكد خلال اللقاء أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة مضيفا إن “العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه”.

ودعا الحكيم الجانب الأمريكي إلى “الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أعلنت أمس الأول على لسان نائب رئيسها أبومهدي المهندس أن الولايات المتحدة قامت بإدخال 4 طائرات مسيرة للعدو الإسرائيلي إلى العراق لاستهداف المقرات العسكرية العراقية وأن الجيش الأمريكي سمح لطائرات أمريكية وإسرائيلية بتنفيذ اعتداءات متكررة على مقارها.