مفاجئات عسكرية إيرانية من العيار الثقيل

جهينة نيوز:

إيران لم تعلن عن جميع إنجازاتها بل تركت مفاجئات تعتبر من العيار الثقيل بهدف مفاجأة العدو بها خلال المعركة, و بشكل خاص منها الصواريخ النقطية (عالية الدقة).

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن إنتاج صواريخ متطورة وعالية الدقة لم يتم الإعلان عنها ويجري اختبارها "لمفاجأة العدو بها".

وقال العميد قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة و نقلته وكالة فارس، إن بلاده ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأمريكيين، مضيفا: "قمنا بتصنيع أسلحة فعالة وسلمناها للقوات المسلحة، ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان".

ولفت تقي زادة إلى أن المنظومات الإيرانية الجديدة لا شبيه لها في العالم، وهي ليست هندسة عكسية أو استنساخا عن أي منظومة أجنبية بل خاصة ومحلية بامتياز.

وتابع بالقول: "نمتلك صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها أمام الإعلام، ونخبئ العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجئ بها العدو".

وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى إنتاج صواريخ أرض – أرض في بلاده، مردفا: "نحن في نجاح مستمر في هذا المجال، نقوم حاليا بإنتاج أسلحة بحرية وصواريخ مضادة للدبابات والدروع".

وأضاف تقي زادة: "نسعى وراء إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويمكننا بشكل أفضل تأمين الأمن فيها".

الى ذلك اكد نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد قاسم تقي زادة بان ايران قادرة على توفير امن المنطقة افضل من اي دولة اخرى.

و قال العميد تقي زادة، ان الجمهورية الاسلامية الاسلامية قادرة على توفير امن المنطقة افضل من اي دولة اخرى ونؤكد ايضا بانها قادرة على الدفاع عن كيان الاسلام وان ابناء ايران في وزارة الدفاع جاهزون لخدمة البلاد.

واكد بان التكنولوجيا الدفاعية تستخدم في الصناعات الداخلية في البلاد ومن ضمنها السيارات حيث تمت بهذا الطريق معالجة مشاكل خروج فرنسا من التعاون مع ايران في مجال توفير قطع غيار السيارات.

واوضح بان تصنيع حاسوب سيارات "بيجو 206" الذي يحظى بتكنولوجيا متطورة يعد من ضمن هذه الاجراءات.

ونوه الى التعاون مع نحو 4 الاف طالب جامعي في مرحلة الدكتوراه و 700 من اعضاء الهيئات العلمية في الجامعات وقال، هنالك في الوقت الحاضر تعاون مع المؤسسات العلمية في اطار مشاريع مشتركة تبلغ 477 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا).