إصابة 122 مواطناً برصاص الاحتلال في جمعة لبيك يا أقصى شرق قطاع غزة

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 122 اصابة بجراح مختلفة منها 50 بالرصاص من قبل الاحتلال الاسرائيلي واصابة 3 مسعفين خلال الجمعة ال 71 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

وأوضحت وزارة الصحة أن الاصابات الـ 122 مواطناً بينهم 3 مسعفين أصيبوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

وشارك آلاف المواطنين في جمعة "لبيك يا أقصى" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة باطلاق النار عليهم من رصاص حي ومطاطي وقنابل غازية مسيلة للدموع.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، أن الآلاف من المواطنين شاركوا في المسيرة بمخيمات العودة الخمس من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 2018، تأكيداً على حق العودة ورفض صفقة القرن وقرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالمدينة عاصمة للكيان الاسرائيلي، حيث سقط مئات الشهداء، وآلاف الجرحى.