الحاج وفيق صفا يكشف مفاجئات عن المعارك ضد الارهابيين و دور السيد حسن نصر الله

جهينة نيوز:

كشف رئيس وحدة الارتباط و التنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا معلومات تنشر للمرة الأولى عن معارك الجرود و منها ان سماحة السيد حسن نصر الله جال في سلسة الجبال الشرقية و قاد بنفسه معركة تحرير جرود عرسال من التنظيمات الارهابية.

و في لقاء مع قناة المنار عرضت فيه بعض المشاهد المثيرة من معركة الجرود كإستهداف سيارة متحركة بصاروخ عالي الدقة كشف الحاج وفيق صفا أن سماحة السيد حسن نصر الله إعتبر أن عدم حل لغز العسكريين اللبنانيين المختطفين من قبل تنظيم داعش لا يمكن إعلان النصر و لا يمكن الحديث عن الانتصار.

و شرح الحاج صفا كيفية العثور على جثامين شهداء الجيش اللبناني الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم داعش الارهابي.

و شدد الحاج صفا أن الانتصار تحقق بفضل المعادلة الذهبية (جيش شعب مقاومة) و أكد أن حزب الله يعتبر اسرى الجيش اللبناني كأنهم اسرى المقاومة مؤكداً عدم ترك اي اسير بغض النظر أكان لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي او لدى داعش الارهابي.

قناة المنار