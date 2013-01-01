بوتين وأردوغان يتفقان على دحر الإرهاب في منطقة خفض التصعيد في إدلب

جهينة نيوز:

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب (في اشارة للارهابيين الذين تدعمهم تركيا)، بحسب بيان أصدره الكرملين اليوم الجمعة.

وبحث بوتين وأردوغان قضايا التسوية السورية، بما في ذلك العمل على تشكيل اللجنة الدستورية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بجانب القمة الخامسة القادمة للدول الضامنة لعملية أستانا في أيلول/سبتمبر، تم النظر في جوانب أخرى من التسوية السورية، بما في ذلك العمل الذي تقوم به روسيا وتركيا وإيران بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل وإطلاق لجنة دستورية".

وأضاف البيان: "كما تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي التركي في سياق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم لاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة للقضاء على التهديد الإرهابي الناشئ من هذه المنطقة وضمان تنفيذ مذكرة سوتشي المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2018".

و يذكر أن وحدات الجيش العربي السوري حررت ريف حماة الشمالي و مدينة خان شيخون بالقوة بع مماطلة لما يقارب من 9 اشهر رفض خلالها النظام التركي تنفيذ بنود اتفاق سوتشي.