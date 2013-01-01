ايران تعمل على تطوير القدرة التدميرية لصواريخها

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، "نحن اليوم نصنع صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها بدقة ونتجه حاليا نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا ".

واضاف العميد حاتمي في كلمة له اليوم الخميس بمراسم ازاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية محلية الصنع ، اضاف قائلا : قمنا بصناعة العديد من الفرقاطات والصواريخ والمعدات الدفاعية المختلفة لمواجهة اي تهديد لأمن بلادنا وشعبنا .

ولفت الى ان الصناعات الدفاعية الايرانية تولت تقديم الدعم لدبلوماسيتنا وتابع : الصناعات الدفاعية الايرانية جاءت لتكون داعما للقوات المسلحة عبر تطورها المضطرد ، واننا اليوم ننتج صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها ، واتجهنا نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا .

واستطرد وزير الدفاع قائلا انه تمكنا من صناعة هذه التقنيات الدفاعية تحت تأثير الحظر الظالم على بلادنا واضاف : ايران تحتل اليوم المرتبة العشرين بالعالم من حيث قدراتها الدفاعية وهي قادرة على التصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى فضلا عن المتوسطة والقريبة .

وفيما لفت الى ان كافة الانجازات الدفاعية تتم بمشاركة المؤسسات الايرانية قال : اكدنا على مد يد السلام للجميع خلال لقاءاتنا مع مختلف دول العالم وبلدان المنطقة .