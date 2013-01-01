عقوبات صينية جديدة على واشنطن و هبوط الاسهم الامريكية اثرها

جهينة نيوز:

أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار، ما يعد أحدث تصعيد للنزاع التجاري المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% و10% على 5078 منتجا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة والسيارات.

ووفقا للوزارة، فإن تطبيق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الأمريكية هذه سيتم، ابتداء من سبتمبر القادم، وعلى مجموعة أخرى في منتصف ديسمبر المقبل.

وجاءت هذه الخطوة الصينية بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

إلا أنه بعد ذلك بأسبوعين قرر ترامب تأجيل فرض رسوم على مجموعة بضائع صينية، منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، حتى منتصف ديسمبر، وذلك لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

هذا و فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، يوم الجمعة، بعدما كشفت الصين عن فرض رسوم جمركية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار تقريبا.

ويزيد الرد الصيني الجديد من حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين قبيل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول.

ونزل المؤشر "داو جونز" الصناعي 118.03 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 26134.21 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بمقدار 11.88 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 2911.07 نقطة.

وفقد مؤشر "ناسداك المجمع" 47.74 نقطة أو 0.60 بالمئة ليصل إلى 7943.65 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت" الآجلة عند 58.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.9% عن سعر التسوية السابق، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.82% إلى 53.79 دولار للبرميل، وفق ما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".