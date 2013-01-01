حركة الجهاد تشيد بالعملية الفدائية التي استهدفت المستوطنين في رام الله

الجمعة, 23 آب 2019 الساعة 18:11 | سياسة, عربي

حركة الجهاد تشيد بالعملية الفدائية التي استهدفت المستوطنين في رام الله

جهينة نيوز:

أشادت حركة الجهاد الاسلامي بالعملية الفدائية التي استهدفت المستوطنين في رام الله، واعتبرتها رداً طبيعياً على مت ترتكبه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين من جرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، كما هي رد على جريمة الاحتلال في وادي الحمص.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن المقاومة بكل أشكالها في تصاعد مستمر طالما يتواصل العدوان على شعبنا والاقتحام للمسجد الأقصى والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وشددت على أن خيار المقاومة باق ويتمدد وإن العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن جرائمه وإرهابه وإن شعبنا لن يستسلم أمام سياسات التغول والعربدة الصهيونية.


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