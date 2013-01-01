مقتل مجندة صهيونية واصابة اثنين آخرين في انفجار شمال رام الله

الجمعة, 23 آب 2019 الساعة 18:07 | سياسة, عالمي

مقتل مجندة صهيونية واصابة اثنين آخرين في انفجار شمال رام الله

جهينة نيوز:

قتلت مجندة صهيونية واصيب اثنان آخران ظهر اليوم الجمعة، جراء انفجار وقع بالقرب من مستوطنة “دوليف” شمال رام الله.بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.

وقالت إن جيش الاحتلال استدعى قوات كبيرة لمطاردة مركبة بالقرب من المستوطنة، يشتبه بمسؤوليتها عن العملية.

وذكر شهود عيان أن طائرة مروحية عسكرية قدمت إلى مكان العملية لنقل المصابين من المكان.

من جهته قال جيش الاحتلال في بيان اولي له ان الاصابات نجمت عن عملية بالقرب من مستوطنة “دوليف” بالقرب من رام الله.

واضاف ان جنوده باشروا بأعمال بحث في المنطقة، الامر الذي ادى لإغلاق المنافذ والشوارع الرئيسية في المنطقة.

فلسطين اليوم


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