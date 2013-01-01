تركيا : جنودنا لن يغادروا نقطة المراقبة المطوقة من قبل الجيش السوري

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في بيروت الجمعة أن جنود بلاده لن يغادروا نقطة المراقبة المطوقة جنوب إدلب، بعد وقت قصير من سيطرة الجيش السوري على المنطقة.

وقال تشاوش أوغلو في تصريحات للصحافيين في مقر وزارة الخارجية على هامش زيارته لبنان "لسنا هناك لأننا لا نستطيع المغادرة ولكن لأننا لا نريد المغادرة"، نافياً أن تكون القوات التركية في بلدة مورك "معزولة".

وأعلن الجيش السوري إحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملا و تطهير بلدات وقرى خان شيخون ومورك واللطامنة وتلة الصياد والمستودعات ووادي العنز ووادي العسل وكفرزيتا ولطمين ومعركبة واللحايا وتل فاس ووادي قسمين وكعب الفرس ولا يزال التقدم مستمرا بوتائر عالية.