قيادة الجيش تعلن تحرير قرى وبلدات ريف حماه الشمالي من الإرهاب

جهينة نيوز:

قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحةفي بيان لها عصر اليوم الجمعة انه :بتصميم كبير وثقة مطلقة بالنصر واصلت قواتنا المسلحة العاملة في شمالي حماة وجنوب إدلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز في المنطقة بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وبعد ضربات مكثقة على مدار الأيام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملا تمكن جنودنا الشجعان من تطهير البلدات والقرى التالية : خان شيخون- مورك- اللطامنة- تلة الصياد- المستودعات- وادي العنز- وادي العسل- كفر زيتا -لطمين- معركبة- لحايا غربية- لحايا شرقية- تل فاس- تل لطمين- وادي حسمين- وادي قسمين -كعب الفرس

وتابعت قيادة الجيش في بيانها: ما يزال التقدم مستمرا بوتائر عالية أفقدت التنظيمات الإرهابية المسلحة القدرة على وقف أبطال جيشنا المصممين على تطهير كامل الجغرافيا السورية من رجس الإرهاب ورعاته

وأضافت : إن القيادة العامة للجيش القوات المسلحة إذ تعلن هذه المناطق وما حولها خالية من الإرهاب المسلح فإنها تؤكد أن العمل جار لتطهير هذه القرى والبلدات من العبوات الناسفة وحقول الألغام الكثيفة التي زرعها الارهابيون خلال تمركزهم هناك بما يتيح للأخوة المواطنين العودة إلى مساكنهم ومزارعهم وجني محاصيلهم السنوية بأسرع وقت ممكن.