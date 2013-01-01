منتخبنا الوطني للسيدات لكرة السلة يحرز فوزاً ثميناً على نظيره الأردني

جهينة نيوز:

استهل منتخبنا الوطني للسيدات لكرة السلة مشاركته الخارجية الأولى بعد غياب (8) سنوات بفوز ثمين على نظيره الأردني وبنتيجة 56 نقطة مقابل 45 وذلك مساء أول أمس الخميس في افتتاح بطولة منتخبات غرب آسيا المقامة حالياُ في صالة النادي الأرثوذكسي بالعاصمة الأردنية (عمان), الربع الأول انتهى بالتعادل 9-9 وتقدم منتخبنا في الربع الثاني بواقع 18-14 وفرض افضليته في الربع الثالث الذي انتهى لمصلحته 16-13 وواصل تقدمه في الربع الرابع 13-9 لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا بنتيجة 56-45 نقطة.

ويشارك في البطولة (4) منتخبات هي (سورية والأردن ولبنان وإيران) والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا ، ومن المقرر أن يلعب منتخبنا مساء اليوم الجمعة مع منتخب لبنان ويختتم مبارياته بالدور الأول مساء غد السبت بلقاء منتخب إيران وستقام مباراتي المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الاثنين القادم.

المصدر: جريدة الاتحاد الرياضي العام