للمرة الأولى منذ 2013.. الجيش السوري يستعد لإعلان حماه وريفها مدينة خالية من الإرهاب والإرهابيين (صور)

جهينة نيوز:

دخل الجيش السوري ظهر اليوم الجمعة، بلدة مورك آخر بلدات ريف حماه الشمالي التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية، والتي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية الداعمة تلك الميليشيات.

وقبل مورك كان الجيش السوري قد بسط السيطرة على بلدات اللطامنة ولطمين ومعركبة وكفرزيتا ولحايا بريف حماة الشمالي بعد إحكام السيطرة يوم أمس على بلدة خان شيخون الاستراتيجية.

وبهذه السيطرة الاستراتيجية على قرى وبلدات ريف حماه الشمالي، ومواصلة الجيش السوري عملياته العسكرية بتمشيط فلول الإرهاب من آخر معاقله في ريف حماه الشمالي، يستعد الجيش السوري لإعلان مدينة حماه وريفها مدينة خالية من الإرهاب والإرهابيين للمرة الأولى منذ العام 2013.