رئيس برلمان نيوزيلندا يرضع طفلا أثناء الجلسة

جهينة نيوز:

أظهر رئيس البرلمان النيوزيلندي، تريفور مالارد، مجدداً حبه للأطفال، حيث احتضن طفلاً (6 أسابيع) وأرضعه أثناء ترؤسه جلسة برلمانية، الأربعاء الماضي، أثناء مناقشة النواب لقضيتي ارتفاع أسعار الوقود واستراتيجيات الدفاع.

حمل مالارد الرضيع توتانيكاي لمدة 15 دقيقة خلال مداولة علنية يوم الأربعاء، بعد أن شاهد أمه العضو تاماتي كوفي مع ابنها الرضيع.

وقال مالارد اليوم الجمعة، إنه يحاول جعل البرلمان مكانًا أكثر ملاءمة للأطفال من خلال إضافة كراسي للأطفال وغرف عائلية. كما أنه زاد من مرونة إعطاء إجازات عائلية للمشرعين.

أصبحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في عام 2018 ثاني رئيسة وزراء تضع طفلتها وهي في المنصب بعد رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو.