مصر: تخفيض أسعار فائدة الإيداع والإقراض بواقع 1.5%

جهينة نيوز:

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس اليوم الخميس بواقع 1.5%، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير شباط، متشجعًا بتراجع معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.

كان خفض الفائدة السابق للبنك المركزي المصري في فبراير شباط بواقع 100 نقطة أساس.

وعزت اللجنة هذه الخطوة إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، مضيفة أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 بالمئة (تزيد أو تنقص 3 بالمئة) خلال الربع الأخير لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة أنها ستواصل اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا وليس معدلات التضخم السائدة.

كان 7 من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.

المصدر: رويترز