أبراج الجمعة 23 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٣/ ٨: انت شخص دقيق ومنضبط، موسوس، تبدي اقصى الاهتمام باصغر الامور، عقلك متفوق، تطبق معرفتك بطريقة علمية وبسيطة، تبحث وتتوصل لحقائق، تستهويك وتعطيك شعور رائع بالرضا، تقلق بشكل ليس له داعي، قد يتحول العمل كل شيء بالنسبة لك، الفترة القادمة معاناة بالعاطفة، للبعض خصومة او انفصال طويل الأمد، خسارة معركة، حل مشكلة مع اصحاب المفوذ، للبعض استرداد حق، حماس شراكة مشاريع، انتبه لاعصابك والاطراف

الحمل: نهارك إيجابي، حركة فكرية وجسدية، تنقل الأفكار للغير، تنشط باتصالات متعلقة بالعمل وتشعر بالقدرة على تنفيذ مخططاتك، تفكر برحلة، سفرة قصيرة، لا تنسى ان الحركة لك، المريخ ببيت الحركة تكثر تنقلاتك

الثور: نهار حساس على صعيد امورك المالية، تشعر ببعض القلق على نفسك والاستنفار حول الامور المادية، تركز على فرصة مادية، ركز على مصاريفك، الامور لحانبك، قدم نوعية وايجابية

الجوزاء: يوم جيد، القمر ببرجك تحقق مطالبك الشخصية، نهار جيد للتغيير الى الأفضل، نشاط متجدد تنجح بلقاء أشخاص، تبادل أعمال مفيدة، تستمع للناس لا تأخذ موقف، انت اكثر شخص لديك موقف

السرطان: انت شخص رشيق وراقي، تطبق كل ما تفعله باسلوبك المميز، اذا شعرت بتعب جسدي قد تكون نتيجة مرض وارهاق او اسراف في استعمال طاقاتك، التوتر يلعب دور سلبي، حاول تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، بعيد عن الاحتكاك

الأسد: نهار إيجابي، انت بطبعك تحب اللعب وترى الحياة بعيني طفل مستخدما مخيلتك الخصبة وجانبك التنافسي، تبرع بما تفعله، نهارك نحو القمة اليوم باصدقائك ومعارفك الجديدة والقديمة، تقوم بمصالحة صديق بعد خلافات، تستطيع تحقيق دعوات عائلية او حفلة، حاول ان تشارك الاصدقاء

العذراء: تركز على عملك، انت شخص شديد الذكاء وصاحب ضمير وتتمتع بمقدار كبير من النزاهة والاستقامة مع صعودك درجات سلمك المهني، نهارك مهني مدفوع للاحتكاك باشكال عديدة، انتبه لا تقع في فخ، الحياة بالنسبة لك انطلاقة ولتكن ثقتك بنفسك عالية، نظم اسلوبك فالابرة تحفر بئرا كما يقول المثل

الميزان: نهار متجدد ورغبة بالسفر، ينصب اهتمامك على تثبيت خطواتك وتركز على توجيه اهتمام لك، حاول ان تبتعد وتجازف لضرورة لانك الفترة المقبلة تكتشف دورة جديدة، يوم ناجح، مقبلات امتحانات لقاءات ومعتقدات تفكر فيها

العقرب: جرأتك تدعو للحيرة، لا تتردد باي خدمة تتطلب منك، تجد نفسك مشغول بامور مالية مشتركة، او مضطر تدخل للمطالبة بأمور شرعية، يؤدي لخلاف ضمن العائلة، اذا اضطررت لقلب صفحة لا تقف عندها، تسفيد من أخطائك، للبعض رعاية احد المقربين او استحقاقات، عنوان نهارك فواتير واستحقاقات

القوس: تركز على الشراكة فيما يتعلق بمشروع شراكة قائم بينك وبين اشخاص آخرين، تنفتح أمامك آفاق جديدة تستفيد منها في تعزيز شراكتك العملية، احتمال تظهر بعض العراقيل لذلك لا تدخل بمواجهة مع أحد وكن حذر لان اي شيء يضمن لك سلامتك وتتلافى الموضوع، نهارك لا يخلو من ناحية عاطفية، عزز علاقتك مع الشريك، اليوم انت صريح وعفوي

الجدي: نهارك مضغوط، مشاريعك متراكمة تشعر بضرورة انجازك لاهميتها، قد تعاني مع من ازمة تترك من انعكاس سلبي على صعيد جسدي او نفسي، لا تستسلم للفورات العصبية وتصب نقمتك على من حولك، حاول ان ترفه عن نفسك، النوم والغذاء مهمان لتتخطى الفترة الحرجة، عمل كثير لا تستطيع ان تفكر وتسال كثير

الدلو: يوم جيد للقاء الاحبة من خلال دعوات او تجمع مختلف الوجوه، نهار جيد ومحيطك اجواؤه مريحة تساعدك على تخطي المشاكل والهموم، خبر جيد من اولاد او نتائج امتحانات، اصدقاء ورفقة ممتعة، استفيد من هذا النهار بحذافيره

الحوت: تمتد همومك على صعيد عائلي او علاقة بالاهل او اشياء تخص العقارات، تشعر بفرض سيطرتك او تنفيذ كلمتك، تترك أثر سلبي، لا تبالغ ولا تغتر بنفسك لانك لست بحاجة لأحد من العائلة، كرس وقتا للعائلة وانتبه للأعطال والتصليحات