كتائب حزب الله العراق للامريكيين: اذا بدأت المواجهة سخرجكم من المنطقة بشكل نهائي

جهينة نيوز:

حملت كتائب حزب الله العراقية القوات الامريكية مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية العراقية.

و قالت كتائب حزب الله في بيان صدر اليوم: نعلم أن الأميركيين يخططون لشن هجمات أخرى بشكل مباشر أو بدفع الصهاينة لارتكابها, وليس مستبعداً أن يخطط الأميركيون للقيام بعمليات تصفية للمجاهدين واستهداف للرموز الوطنية.

و أضاف البيان: نوجه إنذاراً نهائياً للعدو الأمريكي بأن أي استهداف جديد ستكون عاقبته رداً قاصماً قاسياً, ولن تحميكم حصونكم فجميعها تحت مرمى صواريخنا.

و شدد بيان كتائب حزب الله على انه إذا بدأت المواجهة فلن تنتهي إلا بإخراج الامريكيين من المنطقة بشكل نهائي.