الوفاء للمقاومة: سورية ستبقى قوية وموحدة رغم كيد الأعداء

جهينة نيوز:

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني أن سورية التي صمدت وقاومت الحرب الإرهابية المفروضة عليها ستبقى قوية وموحدة رغم كيد الأعداء والمتآمرين.

ونددت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد باستمرار دعم التنظيمات الإرهابية من بعض الأطراف الخارجية مشددة على أن دعم الإرهابيين شراكة في العدوان والتآمر على سورية وأن لسورية الحق القانوني والوطني والسيادي في تطهير كل ترابها الوطني وتصديها للإرهابيين ومشغليهم.

من جهة أخرى أكدت الكتلة في بيانها أن الإدارة الأميركية ليس لها أي سلطة تخولها التدخل فيما لا يعنيها بالشأن اللبناني ولا بالشأن الإقليمي والدولي ولا حقّ لها إطلاقا في خرق المواثيق والقوانين الدولية وانتهاك سيادة الدول وفرض سطوتها عبر القرصنة في المحيطات والبحار مشيرة إلى أن أي عدوان او تدخل أميركي في شأن سيادي لأي دولة من الدول فضلا عن تدخلها في الشأن اللبناني السيادي هو أمر مرفوض ومدان.

كما دعت الكتلة إلى إنهاء العدوان الذي يقوده النظام السعودي على الشعب اليمني موضحة أن اليد الممدودة من الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحقيق تسوية عادلة يجب أن تجد من يلاقيها لوقف إراقة الدماء وآلة التدمير الحاقدة خصوصا ان الإدارة الأميركية وحلفاءها ظهر عجزهم عن حماية أدواتهم وعن إسقاط حق الشعوب بالدفاع عن بلدانها وسيادتها.

وأدان البيان اعتداءات الاحتلال الصهيوني التي تطاول الحجر والبشر في فلسطين مجددا التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم والوقوف إلى جانب نضاله المشروع لنصرة قضيته العادلة واسترداد كل حقوقه المنتهكة.