بوغدانوف يبحث مع السفير حداد الوضع في سورية

جهينة نيوز:

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد الوضع في سورية والقضايا المتعلقة بالتعاون متعدد الجوانب بين روسيا وسورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية “إن الجانبين بحثا خلال لقاء اليوم الوضع في سورية وحولها كما ناقشا أيضا القضايا الرئيسية للتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه مع التركيز على مهام استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية العربية السورية”.

وكان بوغدانوف وحداد التقيا في الثامن من تموز الماضي وبحثا بعض القضايا المهمة المتعلقة بتطوير علاقات التعاون التجاري الاقتصادي بين روسيا وسورية في إطار مهام إعادة الإعمار في سورية.